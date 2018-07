Trotz grauen Himmels dominierte die Farbe Weiß

Anzeige

Für Tauberrettersheims Weinprinzessin „Jule I.“ Gernert galt es zunächst, den zahlreichen Helfern Dank zu sagen, hatten sie doch innerhalb kurzer Zeit das gesamte weiße und nichtweiße Inventar plus Speisen und Getränken zum Rathaus verlagert. „Das macht halt Tauberrettersheim aus“ rief sie freudestrahlend den doch immerhin rund 250 Weinliebhabern aus Nah und Fern zu.

Darunter befanden sich auch 16 Weinhoheiten aus der Region, die es sich ebenfalls nicht nehmen ließen, ganz in Weiß anzureisen und einen weißen Luftballon in den grauen Himmel steigen zu lassen. Der Fröhlichkeit tat das Wetter keinen Abbruch und das mitgebrachte Picknick sowie die neue Jungwinzer-Edition sorgten für Stimmung wie in den beiden Vorjahren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.07.2018