Turniersaison in Musdorf startet

Rot am See.Am Sonntag startet beim RFV Rot am See die Saison mit einem Kutschenturnier. Insgesamt werden in den nächsten drei Wochenenden Kutschen-, Dressur-, Spring- und Breitensportprüfungenin Musdorf stattfinden. Terminplan für Sonntag, 31. März: 8.30 Uhr, Hindernis-Fahr-WB für Pferde/Ponys, Einspänner, 10 Uhr Hindernis-Fahr-WB für Ponys, Zweispänner, 10.45 Uhr Fahr-WB für Pferde, Zweispänner, 12 Uhr Fahr-WB „Fang den Joker“ für Ponys, Ein- und Zweispänner, 13.15 Uhr Fahr-WB „Fang den Joker“ für Pferde, Ein- und Zweispänner, 14.30 Uhr Hindernis-Fahr-WB für Pferde/Ponys, Einspänner, 15.30 Uhr Hindernis-Fahr-WB für Pferde/Ponys, Zweispänner. pm

