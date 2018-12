Über 10 000 Euro Sachschaden

Rothenburg.Ein 70-jähriger Rentner stellte am Dienstag gegen Mittag sein Auto mit laufendem Motor an der Abfahrt zu seiner Tiefgarage ab, um das Tor zu öffnen. Die Automatik soll nicht richtig eingestellt gewesen sein, so dass das Auto von selbst in die Tiefgarage fuhr und die bereits ausgestiegene 71-jährige Beifahrerin gegen eine Mauer drückte. Die Frau wurde leicht verletzt. Der 70-Jährige versuchte noch, seinen Wagen aufzuhalten. Dieser rollte ihm jedoch über den Fuß. In der Tiefgarage stieß der Pkw noch gegen einen Pfeiler und einen dort geparkten Pkw. Es entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von über 10 000 Euro.

