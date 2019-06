Über Schweinepest informiert

Hohenlohekreis.Mehr als 90 Jägerinnen und Jäger haben sich in zwei Veranstaltungen der Landratsamtes Hohenlohekreis, Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung, über die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen informiert. Die Seuche, die für den Menschen ungefährlich ist, wurde 2007 wahrscheinlich über einen Hafen in Georgien eingeschleppt und hat sich seitdem vor allem in Osteuropa verbreitet. In Deutschland ist die ASP noch nicht aufgetreten. Das große Ziel: Die Tierseuche – wenn sie denn in Deutschland auftreten sollte – schnell zu erkennen. Die Jäger spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie direkt vor Ort Blutproben beispielsweise von Fallwild zur Untersuchung entnehmen können. Also lag das Hauptaugenmerk der Schulungen, die von Dr. Maike Braun durchgeführt wurden, auf hygienischen Aspekten beim Umgang mit Fallwild sowie der Probennahme vor und nach einem möglichen Ausbruch. Daneben ging es um mögliche Szenarien und Maßnahmen nach einem positiven Fund. Dr. Maike Braun: „Es ist wichtig, sich vorzubereiten, auch wenn nicht klar ist, ob uns das Thema letztlich auch betreffen wird.“

Das so genannte „Eintragsrisiko“ der ASP, also die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs auch in Deutschland, wird vom Friedrich-Löffler-Institut als „hoch“ eingeschätzt. pm

