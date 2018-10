Unerwartete Briefe von einem Toten

Das mittlerweile neunte Winterwandeltheater des Freilandtheaters Bad Windsheim startet den Vorverkaufs am 29. Oktober. Die Premiere von „In alter Freundschaft“ ist am 10. Januar.

Bad Windheim. Unter der Regie von Christian Laubert setzt das Freilandtheater (FLT) seine erfolgreiche Winterwandeltheaterreihe fort. Eintrittskarten und Gutscheine sind ab dem 29. Oktober erhältlich. Der Theaterrundgang über das Gelände des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim beginnt wie im letzten Jahr am Kommunbrauhaus. In diesem Jahr gibt es allerdings kein Kulinarisches Theaterarrangement – das Wirtshaus am Kommunbrauhaus hat aber geöffnet.

Im Unwetter verschwunden

Die Geschichte von „In alter Freundschaft“: In dem Unwetter damals, als der Fluss immer höher stieg und das halbe Land wegspülte, da hatten sie ihn zuletzt gesehen. Später wurde sein Wagen aus dem Fluss gezogen. Lange haben sie nach ihm gesucht – er blieb verschwunden. Vor ein paar Jahren wurde er dann für tot erklärt. Und nun das: „Lieber Freund ...“, beginnen die Briefe und enden mit „in alter Freundschaft“. Ist das wirklich er, der zurückkommt? Oder erlaubt sich jemand einen grausamen Scherz?

Die Theaterstücke des Autors und künstlerischen Leiters des FLT Christian Laubert bieten einen bunten Reigen an Figuren, Situationen und Verwicklungen, geschrieben für ein vielköpfiges Ensemble auf der weitläufigen Bühne des Freilandmuseums.

Spielort: Auf dem Gelände des Fränkisches Freilandmuseums in Bad Windsheim; Startpunkt und Abendkasse befinden sich an der Scheune Weiltingen, Zugang über Parkplatz beim Freibad, Westheimer Straße.

Aufführungstermine gibt es ab Donnerstag, 10. Januar, letzte Vorstellung ist am Samstag, 16. Februar von Donnerstag bis Sonntag, im Februar auch Mittwoch; insgesamt 25 Vorstellungen (pro Abend sechs Gruppen à 26 Personen). Beginn ist um 18/18.15/18.30/18.45/19/19.15 Uhr, Sonntag eine Stunde früher. Karten sind erhältlich in allen örtliche Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 09106/92 44 47, per Mail an karten@freilandtheater.de oder online unter www.freilandtheater.de. Einen Frühbuchertarif gibt es bis 31. Dezember.

Als Live-Hörspiel gibt es „Nacht der Sieger“ von Christian Laubert in einer bearbeiteten Fassung von Stefanie Pfeiffer an folgenden Terminen: Samstag, 1. Dezember um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Schmidt auf der Bühne im Torhaus im Alten Schloss,in Neustadt/Aisch, am - Sonntag, 2. Dezember um 18 Uhr im „Spielwerk“ in Ansbach und am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr in Bad Windsheim. Karten hierfür gibt es über Telefon 09106 / 924447. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018