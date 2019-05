Unfälle verhüten, Techniken lernen

Schöntal.Das Forstamt des Hohenlohekreises veranstaltet einen Grundlehrgang für den Umgang mit der Motorsäge. Der zweitägige Lehrgang findet am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. September, statt und beginnt mit einem theoretischen Teil im Waldschulheim Kloster Schöntal.

Die Übungen werden im Raum Krautheim/Ingelfingen stattfinden. Der Waldort wird am ersten Lehrgangstag (Theorie), bekanntgegeben. Die Ausbildungsinhalte erfolgen nach den Standards der Unfallversicherungsträger. Das angebotene Modul A „Grundlagen der Motorsägenarbeit“ umfasst 16 Unterrichtseinheiten mit dem praktischen Schwerpunkt in der Bearbeitung von liegendem Holz. Der Lehrgang beinhaltet Grundlagen zu Motorsäge und Werkzeug sowie den Bereich Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Arbeitsvorbereitung und Arbeitstechniken, Wartung und Pflege der Motorsäge. Der Vordruck für die Anmeldung kann beim Forstamt unter Telefon 07940/18567 oder per E-Mail unter Christina.Schmid@hohenlohekreis.de., angefordert werden. Er ist e auf der Homepage des Landratsamts Hohenlohekreis www.hohenlohekreis.de. unter Aktuelles sowie unter Landratsamt/Ämter und Organisation/Forstamt/Forstamt aktuell, abrufbar. Anmeldung ist bis Freitag, 21. Juni, erforderlich. Die Belegung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. lra

