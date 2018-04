Unplugged und in Wohnzimmeratmosphäre

Anzeige

Bovenzenweiler.Welche Band könnte im Wohnzimmer ihr komplettes Repertoire spielen, ohne Nachbarn zu alarmieren oder das Gehör überzustrapazieren? „Badgers Drift“, das Trio aus Crailsheim und Heilbronn kann das, füllt damit nicht nur eine Lücke im Musikerangebot, sondern passt auch par excelence zu den Räumlichkeiten der Feuchters in Schrozberg-Bovenzenweiler. Der Testlauf war letztes Jahr, die verdiente Wiederholung am 27. April, ab 20 Uhr. Die unterschiedlichen musikalischen Vorlieben der drei Musiker ergeben ein gemischtes Programm aus Rock, Pop und Folk. Von „Golden Earing“ bis zu „The Dubliners“, von „Adele“ bis „Alanis Morissette“ reicht die Spannweite der akustisch interpretierten, handgemachten und sehr persönlichen Musik.

Gunne an der Gitarre, Claus am Bass (beide aus dem Raum Heilbronn/Neckarsulm) und vor allem die Crailsheimerin Biggi mit ihrer facettenreichen Stimme können ihr Publikum begeistern, sind Musiker durch und durch und seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Formationen nicht nur im Hohenlohisch-Fränkischen unterwegs.

Wie schon im letzten Jahr sind sich die die Feuchters sicher, dass diese Musik - unplugged und mit Wohnzimmeratmosphäre - am Freitag, 27. April, ab 20 Uhr in Bovenzenweiler ankommt. Reservierungen unter Telefon 07939-8025.