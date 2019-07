Unter der Anleitung von Profis spielen

Röttingen.Das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen bietet seit 2014 jährlich in der ersten Sommerferienwoche einen Musicalworkshop für Kids und Jugendliche an.

Für diesen Workshop sind noch Restplätze verfügbar. Während des fünftägigen Workshops entsteht gemeinsam mit drei Dozenten eine Inszenierung, die am Ende in einer Abschlusspräsentation vor Publikum (Eintritt frei) aufgeführt wird. Alle Dozenten kommen aus dem professionellen Theater- sowie Musikfach und haben zudem langjährige Erfahrungen in Theaterpädagogik gesammelt. Kathleen Bauer, zuständig für den Bereich Choreografie, sowie Christina Enders, zuständig für den Bereich Schauspiel, leiteten in den letzten Jahren bereits mehrmals den Workshop bei den Frankenfestspielen. Neu im Workshop-Team ist nun Rudolf Hild, der neue Musikalische Leiter der Frankenfestspiele Röttingen. Er übernimmt den Bereich Gesangscouching.

Diesen Sommer findet der Workshop vom 29. Juli bis 2. August (jeweils 9 bis 16 Uhr) in der Aula der Grundschule Röttingen statt und steht unter dem Motto „The Addams Family“. Eine Schulklasse ist auf dem Weg ins Ferienlager und landet auf dem alten Landsitz der Familie Addams. Was ist das Geheimnis der Addams Family? Ein großes Abenteuer beginnt.

Interessierte können sich per E-Mail an kbb@frankenfestspiele.de oder unter Telefon 09338/9728-57 näher informieren und anmelden. Ab dem schulfähigen Alter ist eine Teilnahme möglich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.07.2019