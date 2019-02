Unterstützung für vielfältige Projekte

Hohenlohekreis.Fast 2,8 Millionen Euro fließen in diesem Jahr aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in den Hohenlohekreis. 49 Projekte werden damit Investitionen in Höhe von rund 18,4 Mio. Euro auslösen. „Damit erhalten unsere Städte und Gemeinden und deren private und gewerblichen Bauherren nochmals eine halbe Million Euro mehr als im Vorjahr und eine Million mehr gegenüber 2017“ so der Erste Landesbeamte und Vorsitzende des ELR-Koordinierungsausschusses, Gotthard Wirth.

Rund zwei Millionen Euro der ELR-Mittel sind für den Schwerpunkt „Wohnen“ vorgesehen. Damit bringt der Landkreis weit mehr als die geforderten 50 Prozent der Gesamtfördersumme für diesen Bereich ein. „Wir haben darunter ein sehr interessantes Projekt der Stadt Forchtenberg zur Verbesserung des Wohnumfeldes“, so der Stellvertreter des Landrats, der dabei an die Neugestaltung des Marktplatzes in Ernsbach denkt.Diese steht im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb eines Museums durch den im September letzten Jahres gegründeten Verein der Förderer des Schrauben- und Befestigungsclusters Hohenlohe. Im Schwerpunkt „Arbeiten“ fließen Mittel in den Industrie- wie auch den Handwerksbereich. So werden beispielsweise Investitionen in einen Friseursalon, eine Schreinerei und ein Bestattungsunternehmen gefördert. Die Ausschreibung der nächsten Antragsrunde 2020 wird voraussichtlich Mitte des Jahres veröffentlicht.

Das Ziel des ELR als eines der wichtigsten Strukturförderprogramme des Landes Baden-Württemberg ist, den Auswirkungen einer immer älter werdenden Gesellschaft erfolgreich entgegenzuwirken. Dabei werden Umnutzungen, Modernisierungen und Neubauten von Wohnungen zur Schließung von Baulücken in den Ortskernen sowie Projekte zur Verbesserung der Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen unterstützt. Ebenfalls können Förderanträge von Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten für Investitionen zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen eingereicht werden. lra

