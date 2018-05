Verändertes Konzept mit kulinarischer Meile „hat Power ohne Ende“

Anzeige

In dieser Zeit kam auch Walter Meiser, der frühere Marktmeister mit ins Boot. Am Sonntag spürte man, wie viel Respekt ihm die Menschen auf dem Markt entgegenbringen. „Ich bin jetzt schon 25 Jahre dabei“, berichtete Helga Bürstlein aus Fichtenau. „Zwischendrin wollte ich mal aufhören. Aber als ich gehört habe, dass Walter Meiser kommt, war es klar, dass ich weitermache.“ Doch noch arbeitet das Team in Blaufelden daran, dass der Markt noch begehrter wird.

„Derzeit sprechen wir die Aussteller an, ob sie mitmachen. In Zukunft wäre es toll, wenn wir mehr Interessenten als Plätze hätten und sie sagen: ,Blaufelden, da will ich hin’“, wünschte sich der Marktmeister. Meiser hat Peter Roie mit dem Fahrgeschäft „Taumler“ davon überzeugt, erstmals nach Blaufelden zu kommen. Das war dem Schausteller aus der Nähe von Frankfurt nur möglich, da er sein Geschäft ab morgen in Wassertrüdingen aufbauen wird und in Blaufelden sozusagen auf der Durchreise ist. Die drei Turbinengeneratoren vom „Taumler“ ziehen dreimal 22 Kilowatt an Energie. „Wir verbrauchen an einem Wochenende so viel Strom wie eine Familie mit ihrem Einfamilienhaus in einem Jahr“, sagte der Schausteller, der bereits in der fünften Generation auf Reisen ist. Mit dem Umsatz in Blaufelden war er ganz zufrieden.

Märkte, um die sich das Organisationsteam nicht kümmern würde, „sterben den Heldentod“, meint der erfahrene Klaus Zöllner: „Die guten Markthändler bleiben dann schnell weg und die Vielfalt ist nicht mehr geboten. Es reicht nicht, dass 20 Ledertaschenhändler kommen.“ Zöllner beurteilte die Entwicklung in Blaufelden positiv. gse

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018