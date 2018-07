Verborgene Schätze wieder ans Licht bringen

Anzeige

Bei einem „Testessen“ bekamen die beiden Köchinnen für diese schmackhafte Spezialität großes Lob, allem voran vom stellvertretenden Bürgermeister Hermann Popp Allianz-Managerin Kira Schmitz. Daher soll bei der Eröffnung diese lokale Spezialität wieder in Erinnerung gerufen werden, bevor Bürgermeister Edwin Fries und Landrat Eberhard Nuß den offiziellen Begrüßungsteil übernehmen.

Beim anschließenden 7,5 Kilometer langen Rundweg der Westschleife, der in Stalldorf beginnt und auch wieder endet, macht man Verlorenes und Vergessenes aus Kultur und Geschichte aus der Region Riedenheim/Simmringen/Bernsfelden wieder sichtbar.

Die Gemeinde Riedenheim zeichnet sich durch einen großen Reichtum an vor- und frühgeschichtlichen Kulturdenkmälern aus. Hügelgräber bis zur Größe des Fürstengrabes, keltische Viereckschanzen und die hochmittelalterliche Michaelskapelle belegen dies eindrücklich.

Allianz 2011 gegründet

Über einen QR-Code ist der lange Spruch zu hören, den der Simmringer Lebensmittelhändler Anton Berner bei seiner mobilen Verkaufstour per Fahrrad auf dem Marktplatz von sich schrie. Heute ist ihm gar eine Stalldorfer Straße gewidmet. Zudem gibt Dr. Gerit Himmelsbach (ASP/Inst an der Uni Würzburg) und Förster Karl Schneider wichtige Informationen, insbesondere an den Stationen Parkplatz an der B 19 und Viereckschanze.

Die im Jahr 2011 gegründete ländliche kommunale Allianz „Fränkischer Süden“ (ILEK) hat es sich zum Ziel gesetzt, neben verbesserten finanziellen Rahmenbedingungen, auch ihre vierzehn Mitgliedsgemeinden im südlichen Landkreis Würzburg mit Kulturwegen zu erschließen. Allianzmanagerin Kira Schmitz (Giebelstadt) sieht darin eine gute Methode, um kulturelle Schätze zu heben, die den Einheimischen oft so selbstverständlich sind, dass sie sich dessen Wertes gar nicht bewusst sind.

Neben touristischen Aspekten steht dabei die Identifikation der Bürger mit ihrer Heimat und ein neuer Umgang mit der eigenen Geschichte im Fokus, sagt Gerrit Himmelsbach. „Ein Kulturweg ist mehr als gedruckte Informationstafeln. Ein Kulturweg ist ein Werkzeug, in dem es um Identität geht“, so Himmelsbach.

Team hat recherchiert

So hat es sich auch in Riedenheim mit Ortsteil Stalldorf gezeigt. Über ein Jahr hinweg traf sich ein Team von knapp einem Dutzend Bürgern alle ein bis zwei Monate. Die Fakten, die sie dabei zusammengetragen haben, stammen aus Chroniken und Überlieferungen, aber auch aus Zeitzeugenberichten und persönlichen Erinnerungen.

Auf den Infotafeln entlang der Schleife erfahren Wanderer aber auch noch viele andere geschichtliche Details, wie über den fast in Vergessenheit geratenen Archäologischen Wanderpfad durch den Stalldorfer Wald.

Das „Kulturwegenetz im Fränkischen Süden“ entsteht in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Spessartprojekt (ASP).

Dr. Gerrit Himmelsbach begleitet die Arbeitskreise inhaltlich und unterstützt diese mit seiner Expertise auf dem Weg zur Eröffnung und darüber hinaus.

Auf die Besucher wartet an diesem Sonntag also sowohl ein kulinarischer als auch kultureller Hochgenuss.

