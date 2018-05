Vereinsheim soll erhalten werden

Anzeige

Tauberrettersheim.In der Regel stehen bei einer Generalversammlung die Neuwahlen im Mittelpunkt. Bei der des FC Taubertal sorgte der geplante Neubau einer Mehrzweckhalle für das meiste Interesse. Vorsitzender Steffen Frischholz berichtete über den aktuellen Stand. Dabei bedauerte er, dass gleich zu Beginn des in Erwägung gezogenen Neubaus falsche Aussagen durchs Dorf gegangen seien und die 353 FC-Mitglieder aus dem Mitteilungsblatt entnehmen mussten, dass ihr Vereinsheim in die Jahre gekommen sei und eine dringende Sanierung anstehe.

Der FC und die anderen Vereine könnten dann nach Meinung von Bürgermeister Hermann Öchsner im geplanten Bürgerhaus am Festplatz ein neues Zuhause finden. Bereits bei der Bürgerversammlung im Dezember 2017 widersprachen die Verantwortlichen des Sportvereins diesen Mutmaßungen des Rathauses. Das Heim aus dem Jahre 1986 werde ständig in Schuss gehalten und eine dringende Sanierung stehe nicht an. Frischholz teilte mit, dass sich auch die anderen Vereine wie Feuerwehr und Musikverein einstimmig gegen die geplante Mehrzweckhalle ausgesprochen und dies dem Rathauschef schriftlich mitgeteilt hätten. Die Kosten-Nutzen-Rechnung sei zu vage.

FC-Kassier Reinhard Öchsner sieht wichtige Einnahmen wegbrechen. In einem neuen Gebäude dürfen einige Veranstaltungen, wie das wichtige Schlachtfest, nicht mehr durchgeführt werden und zünftige Feierlichkeiten, wie nach dem Faschingsumzug, könnten auch nicht mehr in gewohnter Weise stattfinden. Da die Musikkapelle ihre Proben ebenfalls im FC-Sportheim abhält, erziele der FC durch den Getränkeumsatz wichtige Erlöse. Auch Konflikte mit der Nachbarschaft seien vorprogrammiert. Für die Vereine sei das geplante Projekt kurzum gestorben. Dass Sanierungsarbeiten am Sportheim bei Heizung, Duschen, Sanitäranlage oder Küche bis zum 100-Jahr-Jubiläum im Jahre 2022 anstehen, sei nicht von der Hand zu weisen, so der Vorsitzende. Daher bat er die Versammlung, sich Gedanken über mögliche Arbeiten zu machen. Bei den Neuwahlen wurden sämtliche Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Wegen eines Wohnortwechsels stand Andreas Pflüger nicht mehr als Abteilungsleiter Fußball zur Verfügung. In seinem letzten Rechenschaftsbericht musste er von einem vermutlichen Abstieg der SGM aus der Bezirksliga berichten. Das schlechte Abschneiden führt er auf die zahlreichen Verletzungen bei einem sehr kleinen Spielerkader zurück. Pflügers Nachfolger wurde Steffen Heller. Jugendleiter Matthias Mohr berichtete, dass der FC in allen Altersgruppen vertreten sei, wenn auch in einigen als Spielgemeinschaft. Die C-Jugend errang gar die Meisterschaft. Mit zehn Jugendtrainern stelle sein Verein das größte Trainer- beziehungsweise Betreuerteam.