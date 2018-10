Verfallen und wiederbelebt

Schwäbisch Hall.Polen und die Ukraine, besonders aber das einstige „galizische Jerusalem“ sowie Podolien, Wolhynien und die Bukowina waren über Jahrhunderte von Juden bewohnt.

Während des Zweiten Weltkriegs jedoch wurde ihre Heimat durch unvorstellbare Gewaltaktionen der deutschen Besatzungsmacht zur Hölle. Stadtviertel wurden vernichtet, Synagogen verwüstet. Eva Maria Kraiss fotografierte während ihrer Reisen von 2016 bis 2018 ehemalige Synagogen in Polen und in der Ukraine. Sie zeigt in über 90 Aufnahmen verwüstete und endgültig dem Zerfall preisgegebene Synagogen, aber auch sorgfältig restaurierte Gotteshäuser. So erzählt jede Synagoge ihre Geschichte und die ihrer einstigen, inzwischen meist ausgelöschten Gemeinde.

Bei der Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, 18. Oktober, um 18 Uhr im Hällisch-Fränkischen Museum wird die Fotografin Eva Maria Kraiss anwesend sein. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018