„Verkehrlich nicht sinnvoll“

Crailsheim.Die Bayerische Eisenbahngesellschaft und das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr erteilen der S-Bahn-Verlängerung von Dombühl nach Crailsheim eine Absage.

Das Ergebnis lässt sich sehen, aber mehr als einen symbolischen Wert haben die mehr als 2500 Unterschriften für die S-Bahn-Verlängerung von Dombühl nach Crailsheim, die FDP-Kreisvorsitzender Stephen Brauer in einer überparteilichen Aktion mit dem Crailsheimer Ortsverband gesammelt hat, wohl vorerst nicht.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Friedrich Bullinger übergab die Listen anlässlich einer Plenarsitzung am 9. Mai dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann. Neben weiteren Abgeordneten aus der Region, darunter die grüne Landtagsabgeordnete Jutta Niemann, waren auch Brauer und der Crailsheimer Oberbürgermeister Christoph Grimmer, der das Projekt ebenfalls unterstützt, in Stuttgart dabei. Und was sagte Hermann? Er versprach, sich der Sache verstärkt anzunehmen und mit Vertretern der bayerischen Staatsregierung zeitnah über die Modalitäten einer Realisierung des Vorhabens zu sprechen. So steht es in einer Presseerklärung von Bullinger. Der FDP-Mann verwies gegenüber dem Verkehrsminister auf den einstimmig gefassten Beschluss des Verkehrsausschusses des Bayerischen Landtags, der eine wohlwollende Prüfung der S-Bahn-Verlängerung vorsieht.