Gaildorf.Die Kulturschmiede feiert ihr 40. Vereinsjubläum furios mit „Soulfinger“ am Samstag, 28. Juli um 20 Uhr im Alten Schloss Gaildorf

Mit der Musikrevue bietet die Kulturschmiede im Jubiläumsjahr eine musikalische Reise in die 50er bis 70er Jahre nach Amerika. Die Revue ist eine tiefe Verneigung vor den großen Künstlern dieser Zeit und ihren unvergessenen Songs. In der zwei-Stunden-Gala werden Soul-Ikonen wie Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Ike und Tina Turner, Stevie Wonder und The Temptations gewürdigt. Ausdrucksstarke Soulstimmen, akkurate Choreografie und brillante Instrumentalisten sind das Markenzeichen für die Revue.