Rothenburg.Ein 25 jähriger Rothenburger stellte seinen Opel Corsa zwischen Mittwoch und Samstag am Milchmarkt ab. Ein unbekannter Täter öffnete den PKW, indem er die Beifahrertüre aufhebelte. Der PKW wurde durchwühlt, augenscheinlich wurde aber nichts entwendet. Am PKW entstand kein Sachschaden. Hinweise an die Polizeiinspektion Rothenburg.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.01.2015