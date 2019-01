Viel Neues über sich selbst erfahren

Das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen bietet erstmals eine Theaterakademie in den Winterferien. Der Intensivkurs Anfang März dauert drei Tage.

Röttingen. Das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen steht für ein facettenreiches theaterpädagogisches Angebot. Unter anderem wird bereits seit einigen Jahren ein Musicalworkshop jährlich in der ersten Sommerferienwoche angeboten. Erstmals findet nun eine „Theaterakademie“ in den Winterferien von Dienstag, 5., bis Donnerstag, 7. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Die Theaterakademie bietet Kids an drei Tagen einen Intensivkurs mit theaterpädagogischem Programm.

Unter der Leitung von qualifiziertem Fachpersonal erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Praxis eines professionellen Theaters, lernen, sich in diesem „Raum“ zu bewegen, entdecken Berufsfelder des Bereiches. Übungen zur körperlichen Ausdrucksfähigkeit, die Wirkung der eigenen Stimme und die Präsenz auf der Bühne bieten die Möglichkeit, neue Eigenschaften und Haltungen an sich selbst zu entdecken und stärken somit das Selbstbewusstsein. Ebenso Aspekt der Theaterakademie sind Disziplin, Teamwork, soziales Kompetenztraining und das Entdecken eigener Grenzen. Die Präsentation vor Eltern und Gästen der Absolventen schließt die Theaterakademie ab.

Stückfindung, Stückentstehung, Textarbeit, Rollenarbeit und die Gestaltung der Präsentation bieten dem Kind und der Gruppe Gelegenheit, sich zu zeigen, die eigene Arbeit zu präsentieren und den Applaus zu genießen.

Die Leitung der ersten Theaterakademie in Röttingen übernehmen Gabriela Anna Schmid, Frederike Faust sowie Anna Harandt.

Die Kulturpädagogin Gabriela Anna Schmid kommt erstmals nach Röttingen mit der Theaterakademie von eigenStark (www.eigenstark.de). Sie ist freiberufliche theaterpädagogische Mitarbeiterin am Theater an der Rott und bringt einen langjährigen Erfahrungsschatz als Theaterpädagogin (BuT), Entspannungs-, Mental- und Motivationstrainerin mit.

Frederike Faust ist ebenfalls Theaterpädagogin (BuT) und Leiterin des Jungen Theaters. Sie führt die musikalische Leitung bei Musicalprojekten der Grundschule Röttingen, ist Chorleiterin und war mehrfach als Darstellerin und Sängerin im Abendprogramm der Frankenfestspiele Röttingen zu sehen.

Anna Harandt gehört zum Team des Jungen Theaters, führt Regie bei Musicalprojekten der Grundschule Röttingen und sorgt bei allen Vorstellungen in Röttingen für den guten Ton.

Auch Teilnehmern, die bereits andere Theaterworkshops besucht haben, lernen bei der Theaterakademie noch weitere Bereiche eines Theaters kennen. Anmeldung und nähere Informationen unter Telefon 09338/9728-57 oder per E-Mail an kbb@frankenfestspiele.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019