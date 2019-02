Viel Wissenswertes über die Biene

Schrozberg.Der Aufruf zum Naturschutz ist allgegenwärtig. Das wurde beim „Bienen-Abend“ im Kultursaal Schrozberg klar. Dort wurde nicht nur aus dem Buch „Ökologische Bienenhaltung“ vorgelesen, sondern auch detailliert über die sogenannten Hautflügler, ihren Lebensraum und darüber, was jeder einzelne tun kann, um sie zu retten, informiert. Ein großer Punkt an diesem Abend war der informative Vortrag von Ernst Rieger, Geschäftsführer der Rieger-Hofmann GmbH, die ausschließlich gebietsheimische Wildsaaten vermehren und über die Artenvielfalt informieren.

„Wir verkaufen nur Saatgut aus Hohenlohe für Hohenlohe. Das heißt: nur gebietsheimische Wildpflanzen. Natürlich gibt es die Samen deutschlandweit, aber es macht keinen Sinn, Gänseblümchensamen aus Flensburg hier in Schrozberg anzubauen“, so Ernst Rieger. „Wir sammeln von Hand und am liebsten in Naturschutzgebieten in Hanglage, in denen am besten noch nie ein Traktor gefahren, ist.“

Dann übernahm Tobias Miltenberger das Wort. Er hat zusammen mit David Gerstmeier ein Buch über ökologische Bienenhaltung geschrieben und ist einer von deutschlandweit nur noch 150 Vollerwerbsimkern. Er lebt mitten in Stuttgart. Sein Vortrag informierte über die Biene, klärte über ihre Lebensweise und Wichtigkeit für die Natur auf und erzählte höchst wissenswertes über das Sozialverhalten dieser Tiere. „Jede Biene ist Teil eines Organismus. Alleine ist sie nicht lebensfähig – weder die Arbeiterin, die Drohne noch die Königin. Sie können nur im Miteinander existieren. Wenn es wenig Futter gibt, wird das noch Vorhandene aufgeteilt. Gibt es gar kein Futter mehr, sterben alle Bienen gemeinsam.“

Der Autor zeigte die wesentlichen Unterschiede zwischen der konventionellen und der ökologischen Imkerei auf. Bei der Letzteren wird nur auf Naturwabenbau gesetzt. Der Honig wird niemals erhitzt.

Um alle Nährstoffe zu erhalten, werden nur circa 20 Prozent geerntet, der Rest bleibt den Bienen. Auch der Imker wies ausdrücklich daraufhin, wie wichtig das Umdenken der Menschen in Bezug auf Umwelt- und Artenschutz ist. Die schlimmsten Gefahren für die Tiere, Pflanzen und somit die Menschen sind Monokulturen, der Einsatz von Herbiziden und Pestiziden und Massenproduktion.

