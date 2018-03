Viele Möglichkeiten im Alltag nutzen

Anzeige

Im Gegensatz zu anderen Städten und Gemeinden im Hohenlohekreis hat die Kreisverwaltung aber keine eigenen Gebäude, die nachts beleuchtet werden oder wo spät abends noch das Licht brennt. Der Verwaltungschef hat daher kurzerhand mit einem Mitarbeiterbrief seine rund 900 Beschäftigten dazu aufgerufen, die Aktion zuhause zu unterstützen. Neth schreibt: „Es gibt viele Möglichkeiten im Alltag Energie einzusparen und aktiven Klimaschutz zu betreiben. Oft mit ganz einfachen Mitteln oder wenigen Handgriffen. Wenn jeder von Ihnen die Aktion „Hohenlohe macht’s Licht aus“ unterstützt und eine Stunde das Licht ausschaltet, dann setzen wir als Landkreisverwaltung gemeinsam ein starkes Zeichen für den Klimaschutz“.

In Schulen aufklären

Auch über die Aktion hinaus bleibt der Hohenlohekreis beim Thema Klimaschutz und Energiewende aktiv. Derzeit läuft beispielsweise wieder sehr erfolgreich das Stand-by-Projekt. Im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg wird dabei in Schulen im Hohenlohekreis über den Stand-by-Verbrauch von elektrischen Geräten aufgeklärt. Unter anderem wird der Stromverbrauch von elektrischen Geräten im Schulhaus selbst untersucht. „Stromsparen, auch zuhause, ist einer der wichtigsten Schritte, die jeder selbst tun kann, um beim Klimaschutz aktiv mitzumachen“, unterstreicht Landrat Neth.

Außerdem richtet der Hohenlohekreis gemeinsam mit seinen Nachbarlandkreisen am 10. April in Wolpertshausen den zweiten Fachkongress Nahwärme aus. Ziel ist es, zahlreiche Initiativen und Überlegungen zu möglichen Wärmenetzen mit Erneuerbaren Energien in der Region zu unterstützen sowie interessierte Bürger und Akteure über Möglichkeiten, technischen Entwicklungen und finanziellen Förderungen zu informieren.

Die Veranstaltungsreihe wurde im letzten Jahr in Kupferzell ins Leben gerufen, das Interesse daran war sogar so groß, dass sogar Umweltminister Franz Untersteller dafür in den Hohenlohekreis kam. lra

