Viele neue Stücke präsentiert

Darauf folgte das Stück „Finlandia“ von Jean Sibelius, welches nicht nur die wunderschöne Landschaft der Finnischen Tundra widerspiegelte, sondern auch die Revolution der Finnen im Jahr 1918. Damals löste sich das Land von seinen Herrschern in Moskau.

Es folgten weitere Konzertstücke wie „The Second Waltz“ von Dimitri Shostakovich und „The Power of the Dream“ von Celine Dion.

Der Höhepunkt des ersten Teiles war das Medley des Musicals „Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber.

Im zweiten Teil des Konzertes standen Stücke aus der modernen Popmusik auf dem Programm wie „Omens of Love“, „Bohemian Rhapsdoy“ von Queen und John Lennons „Imagine“ mit einem gelungenen Trompetensolo von Thomas Schneider. Außerdem erklang „Hard to say I’m sorry“ von Chigago. Der letzte Programmpunkt war das beliebte „Music was my first love“ von John Miles. Das begeisterte Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus. Die Musiker verabschiedeten sich mit zwei weitere Zugaben: „Concerto d’amore“ und „I will survive“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018