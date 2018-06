Anzeige

Burgbernheim.Zum zweiten Mal findet am 16. und 17. Juni das Fränkische Mundart-Festival „Edzerdla“ statt – wieder in Burgbernheim im westlichen Mittelfranken, wo Aischgrund, Steigerwald, Frankenhöhe und das Rothenburger Land sich berühren.

Nach dem großen Erfolg der Premiere der Mundart-Festivals im Jahr 2016 werden auch diesmal wieder viele bekannte fränkische Dialektkünstler aus den Bereichen Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst mit von der Partie sein – aber auch viele Neuentdeckungen und Geheimtipps, so die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Am Sonntagvormittag wird auch wieder ein Mundartgottesdienst stattfinden. Für das Programm auf den zwei Bühnen am Kapellenberg und auf der Streuobstwiese am Samstag und Sonntag von 12 bis 21 Uhr sind u.a. folgende Gruppierungen und prominente Einzelkünstler bzw. Literaturschaffende vorgesehen: