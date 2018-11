Viele wertvolle Tipps für Lesehungrige

Schrozberg.„Keine Angst! Es wird kein Vorleseabend“: Mit diesen Worten begrüßten Anette Endres, Buchhändlerin und Rosemarie Lux, Inhaberin der Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim die Gäste zur Veranstaltung „Literatur im Schloss“ in Schrozberg.

Bei gemütlicher Atmosphäre, Kerzenschein, Naturdekorationen, einem reichhaltigen Büchertisch und selbst gemachtem Punsch stellten die Beiden insgesamt 26 Bücher vor. Der Abend war keine Lesung im klassischen Sinne, sondern eher eine anschauliche Inhaltsangabe mit Lesetipps. Die Veranstaltung findet gerade in der Vorweihnachtszeit großes Interesse – auch bei Lesehungrigen, die sich selbst über ein paar neue Lesetipps freuen, von Neuerscheinungen bis hin zu altbekannten Kinderbüchern.

Anette Endres und Rosemarie Lux wechselten sich bei den Buchvorstellungen ab, gaben die Inhalte in eigenen Worten wieder und lasen kleine Passagen vor, um dem Publikum ein besseres Bild zu Wortwahl und Sprache zu vermitteln. So erzählte Anette Endres über das Kinderbuch „Janosch: Als Tiger und Bär beinahe das Beste verpassten“: „Es sieht aus, wie Janosch, es liest sich, wie Janosch und es ist auch Janosch drin, diese Buch hätte wirklich von Janosch sein können.“ Neben Titeln wie „Der Tag, an dem Oma das Internet kaputt gemacht hat“ vom Autor der bereits berühmten „Känguru-Chroniken“ und „Ein Freund wie kein anderer“, von Oliver Scherz sind viele lustige, toll illustrierte und auch lehrreiche Bücher dabei, um sich selbst, seinen Kindern, Enkeln oder anderen Lieben eine Freude zu machen. Angefangen von Bilderbüchern für die Kleinsten bis zu informativen Naturbüchern für Jugendliche. Aber nicht nur Kinderbücher, sondern auch Romane, Krimis und Sachbücher wurden vorgestellt.

„321 superschlaue Dinge, die du unbedingt wissen musst“, „Thalamus“ und „Drei sind ein Dorf“, Texte für Männer und Frauen: Es war für jeden Geschmack etwas dabei. An der Seite des Kultursaals im Schloss Schrozberg war ein langer Tisch aufgebaut, mit allerlei Geschenkideen, Kalender, Koch- und Sachbüchern.

Die Landfrauen Schrozberg rundeten den Abend mit selbst gebackenem Fingerfood ab, und die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Michaela Petschl, Monika Bauer und Büchereileiterin Anette Brändle stellten Punsch her. mas

