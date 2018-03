Vince Ebert hat Visionen

Anzeige

Jagstheim.Der Kabarettist Vince Ebert gastiert am Samstag, 17. März, mit „Zukunft is the future“ bei der Kulturinitiative „Kultic“ in der Jagst-auenhalle Crailsheim-Jagstheim. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Vince Ebert wurde 1968 in Amorbach geboren und studierte Physik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Nach dem Studium arbeitete er zunächst in einer Unternehmensberatung und in der Marktforschung, bevor er 1998 seine Karriere als Kabarettist, Schriftsteller und Moderator begann. In zahlreichen Fernsehsendungen wie „Wissen vor acht“ bringt er komplexe Zusammenhänge auf den Punkt, beantwortet Kinderfragen in „Schlau hoch 2“, alles wissenschaftlich exakt bis an die Grenzen und die Gesetze des Humors.

Die Welt verändert sich mit rasender Geschwindigkeit. Als Kinder glaubten wir an eine glorreiche Zukunft, an den digitalen Reisewecker, das Dolomiti-Eis und Hoverboards. Heute kommunizieren wir über Uhren in Sekunden mit Menschen auf anderen Kontinenten, essen in Algen gerollten rohen Fisch und Heino covert Rammstein. Das war nicht vorauszusehen!