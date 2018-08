Virtuos und voller Spielfreude

Der Sommer macht nicht schlapp – weder der meteorologische noch der Hohenloher Kultursommer. Am Wochenende stehen wieder etliche Konzerte auf dem Spielplan.

Hohenlohe. In der katholischen Kirche Mulfingen lautet das Motto im Rahmen des Hohenloher Kultursommers am Samstag, 18. August, um 18 Uhr „Klingendes Kalenderblatt“ mit dem Concertino Ensemble.

Wenn beim Hohenloher Kultursommer das Concertino Ensemble ein Kalenderblatt zum Klingen bringt, ist oft das Virtuose nicht weit. Am Samstag werden zwei der insgesamt vier Concerti aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ sein.

Polina Elena Munteanu wird sich des „Winters“ annehmen mit seinem faszinierenden Beginn und Eva Maria Wagner des „Frühlings“ mit seinem Vogelkonzert und seinen ausgelassen tänzerischen Momenten. Eingerahmt werden die beiden barocken Kompositionen von Musik des 19. und 20. Jahrhunderts.

Da haben die von Professor Petru Munteanu geleiteten Musiker sich etwa vier Stücke aus Pjotr Iljitsch Tschaikowskis 1876 komponiertem „Jahreszeiten“-Zyklus ausgesucht, darunter karnevaleske Momente, ein Jagdlied oder eine Barkarole. Aus den „Jahreszeiten“ des großen Tango-Nuevo-Begründers Astor Piazzolla wird der 1969 entstandene „Herbst am Hafen“ erklingen.

Am Ende des Konzerts wird Sergej Slonimskis „Concerto primaverile“ zu hören sein. Die Kapriziosität dieses 1983 geschriebenen dreisätzigen Werk wird Federico Mechelli-Uhl als Solist zum Klingen bringen. Konzertbeginn ist um 18 Uhr.

Am Sonntag, 19. August, um 11 Uhr heißt es in der Hospitalkirche Schwäbisch Hall „Das Beste von sich“ – der 33. Internationale Meisterkurs für Streicher Kloster Schöntal gibt sich ein Stelldichein.

„Ein Meister ist nicht derjenige, der etwas lehrt, sondern derjenige, der den Schüler dazu inspiriert, das Beste von sich zu geben, um herauszufinden, was er schon weiß“, meinte schon Paulo Coelho in „Die Hexe von Portobello“.

Junge Talente

Die jungen Talente aus der ganzen Welt, die alle zwei Jahre den Weg nach Kloster Schöntal finden, um dort beim Internationalen Meisterkurs für Streicher von Professor Petru Munteanu teilzunehmen, freuen sich immer wieder, ihr Können auch in Konzerten unter Beweis zu stellen.

Dieses Jahr ist es inzwischen der 33. Internationale Meisterkurs und zum zweiten Mal gastiert der Streichernachwuchs dafür in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall. Die Atmosphäre ermöglicht dort ein hautnahes Konzerterlebnis.

Das Konzert findet als Matinee des Hohenloher Kultursommers am Sonntag, 19. August, statt. Dem Kultursommer ist es sehr wichtig, den Spirit, die Spielfreude und die Virtuosität der jungen Violinspieler auf die Bühnen der Region zu bringen.

Ebenfalls am Sonntag, 19. August, um 17 Uhr heißt es im Schloss Krautheim-Neunstetten (Oberer Saal) „Traditionelle Musik von morgen“ mit dem Duo Cassard.

Gleich dem Vorbild ihres Namensgebers, dem bretonischen Kapitän Jaques Cassard, dessen Freibeuterei durch den „Sonnenkönig“, Ludwig XIV. von Frankreich, geadelt war, begeben sich die beiden Musiker des Duo Cassard am Sonntag, 19. August, im oberen Saal des bei Krautheim gelegenen Neunstettener Schlosses auf einen Beutezug durch verschiedenste Folk-Traditionen und -Epochen. Sie wühlen dafür in der europäischen Schatzkiste an Liedern, Weisen und Tänzen.

Dies dient letztlich dem Zweck, beim Hohenloher Kultursommer mit viel Spaß schöne Musik zum Klingen zu bringen.

Mit einer enormen dynamischen Bandbreite entführt das Duo – Christoph Pelgen als Sänger, Dudelsackspieler, Gitarrist, Mandolinen- oder Whistlespieler und Johannes Mayr ebenfalls als Sänger, Akkordeon- und Nyckelharpaspieler – sein Publikum dabei in stürmische Gewässer, um es im nächsten Augenblick mit zarten Tönen von Schlüsselfiedel und Mandoline auf ruhiger See dahinschweben zu lassen.

Ferner haben sie eigene Stücke im Programm, die nach traditioneller Musik von morgen klingen. Keltisches trifft auf Orientalisches, ruhige Balladen auf urwüchsige Texte und rasante Soli.

Der „Rote Ochs“ begegnet da dem „Müden Jäger“. Und beide trocknen vielleicht dann „Die Tränen des Hirsches“. Konzertbeginn ist um 17 Uhr.

Ebenfalls am Sonntag, 19. August, 17 Uhr heißt es in der katholischen Kirche Öhringen „Lieben Sie Mozart?!“ mit dem Concertino Ensemble. Im Rahmen des Hohenloher Kultursommers musizieren die jungen Musiker dort Werke des Musikgenies aus dem 18. Jahrhundert. Dabei werden sie die ganze Vielfalt seiner Klänge zum Leben erwecken. Dazu gehören auch Werke, die noch Mozarts Salzburger Zeit zuzuordnen sind. Das Violinkonzert in B-Dur KV 207 ist dazu zu zählen. In Öhringen wird es Polina Elena Munteanu spielen. Madina Adamova wird davor den Solopart beim C-Dur-Rondo KV 373 übernehmen und Alvar Ceamanos beim Adagio in E-Dur KV 261.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018