Völlig vom Internet abgeschnitten

Blaufelden.In Blaufelden häufen sich derzeit Fälle, die kein gutes Licht auf die Telekom werfen: Die Bewohner von Dörfern wie Mittelbach, die von schnellen Auffahrten auf die Datenautobahn ohnehin nur träumen können, müssen sogar damit rechnen, demnächst komplett vom Internet abgeschnitten zu werden. Derlei Hiobsbotschaften riefen jetzt auch Bürgermeisterin Petra Weber und den Gemeinderat auf den Plan.

Bundesweit stellt die Telekom nach und nach sämtliche Anschlüsse auf die neue IP-Telefonie um. Gespräche und Internet werden dann gemeinsam über eine Leitung abgewickelt.

Odyssee durch Callcenter

Mehrere kleinere Teilorte von Blaufelden sind derzeit bei der Umstellung an der Reihe – und genau dort kommen auf etliche Einwohner zum Teil gravierende Probleme zu, wenn die jeweils vorhandene Internet-Bandbreite für beide Dienste offenbar nicht mehr ausreicht.

Aus allen Wolken fiel etwa eine Bürgerin aus Mittelbach, die von zu Hause aus arbeitet und für ihr „Home Office“ unbedingt auf einen Netzzugang angewiesen ist. Die Telekom beschied ihr nach einer wahren Odyssee durch Callcenter und diverse Dienststellen mit zum Teil völlig widersprüchlichen Informationen, dass ab Februar 2019 kein Zugang mehr ins weltweite Netz möglich sein werde: Sie möge sich einen anderen Provider suchen. Internet über Funk (LTE), das bis jetzt fast alle Haushalte in Mittelbach notgedrungen verwenden, sei dann auch passé bei der Telekom.

Rede und Antwort zu diesem und weiteren Fällen (in Metzholz erhielt ein Bürger mangels Anschlussmöglichkeiten nicht einmal einen normalen Festnetzanschluss, im Gewerbe- und Industriegebiet „Wolfschlag“ in Blaufelden müssen sich die Firmen seit Jahren mit lahmen Leitungen herumschlagen) sollte in der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments Alexander Ostertag stehen, seines Zeichens Regionalmanager bei der Telekom.

Konkrete Lösungen für die Probleme hatte der Vertreter der Telekom nicht parat. Er verwies mehrfach darauf, dass sein Unternehmen halt wirtschaftlich arbeiten müsse, sagte aber zumindest eine „Prüfung“ der Fragen zu. haz

