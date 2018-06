Volksmusik in einem neuen Gewand

Anzeige

Dazu gehört der in Lyon geborene Jean-Marie Leclair, dessen Leben dramatisch durch drei Messerstiche beendet wurde. Von ihm wird die Sonate in D-Dur aus dem König Ludwig XV. gewidmeten Opus 2 zu hören sein: noch ganz barock zwischen sanglicher Sarabande und schnellem Tambourin.

Von Camille Saint-Saëns werden die beiden Musikerinnen den „Schwan“ aus dessen „Karneval der Tiere“ spielen und die Fantaisie op. 124, die Saint-Saëns 1907 für die Schwestern Marianne und Clara Eissler geschrieben hatte – auch mit Anklängen an Pablo de Sarasate. Von ihm werden die „Zigeunerweisen“ op. 20 erklingen mit Anklängen an populäre ungarische Musikstücke. Samstag, 30. Juni, 18 Uhr: Schwäbisch Hall, Urbanskirche, „Kassia – Byzantinische Hymnen“ mit dem Ensemble „VocaMe“.

„VocaMe“ ist ein Vokalensemble bestehend aus den vier Sängerinnen Sigrid Hausen, Petra Noskaiová, Sarah M. Newman und Gerline Sämann, allesamt renommiert aus dem Bereich der Alten Musik und unter der Leitung und Mitwirkung von Michael Popp.

Mit dem ersten Projekt, der weltweit ersten Einspielung der Hymnen von Kassia, einer byzantinischen Komponistin aus dem neunten Jahrhundert, machte das Ensemble Furore. Mit diesem Programm sind sie auch in der Schwäbisch Haller Urbanskirche am Samstag, 30. Juni, beim Hohenloher Kultursommer zu Gast. Die Kirche aus dem 13. Jahrhundert ist eine neue Spielstätte im Portfolio des Musikfestivals und bietet sich für Alte Musik besonders gut an. Sonntag, 1. Juli, 17 Uhr: Niederstetten, Alte Turnhalle, „Transalpin“ mit „Alma“.

Die österreichische Band „Alma“ sind Julia Lacherstorfer, Evelyn Mair und Matteo Haitzmann jeweils Geige und Gesang, Marie-Theres Stickler an der diatonischen Harmonika, Shruti Box und Gesang sowie Marlene Lacherstorfer am Kontrabass. Die fünf werden traditionelle Musiklandschaften neu vermessen. Die echte Volksmusik bekommt ein neues, lässiges Gewand, ohne dass sie verkleidet wird. Denn Volksmusik hat sich immer, auch über Grenzen hinweg, weiterentwickelt und wie vernetzt das klingt zeigt die Band.

Bei „Alma“ liegt Südtirol in Skandinavien, der Dachstein in Marokko und London im Traisental, aber das Herz schlägt im Landler. Das falsch besetzte Streichquartett mit Akkordeon, wie sie sich selbst bezeichnen, erzeugt reflektierte Heimatgefühle – egal wo man ist oder wo man herkommt. „Almas“ Musik löst Emotionen aus, sie kommt direkt aus der Seele und möchte Menschen dort erreichen, wo deren eigene Wurzeln schlummern. Sonntag, 1. Juli, 17 Uhr: Langenburg, Schloss, Barocksaal, „On The Dancefloor . Auf einen Tanz im Schloss“ mit „Spark, die klassische Band“.

Michael Nyman ist eigentlich ein Komponist, der einem zu „Spark – die klassische Band“ gleich in den Sinn kommt, kombiniert er doch in seiner oft für Filme geschriebenen Musik Minimal-Music-Momente mit typischen Stilelementen der barocken oder klassischen Musik. Musik von diesem Komponisten wird auch am Sonntag, 1. Juli, im Barocksaal des Langenburger Schlosses zu hören sein, wenn eben „Spark“ dort im Rahmen des Hohenloher Kultursommers konzertiert.

Die Blockflötisten Andrea Ritter und Daniel Koschitzki, der Violinspieler Stefan Balázsovics, der Cellist Victor Plumettaz und der Pianist Christian Fritz erschaffen dabei Klänge, die man von ihrer Besetzung nicht unbedingt erwarten würden. Und sie heben die Grenzen zwischen den Musikgenres gänzlich auf. Da trifft etwa Abbas „Dancing Queen“ auf Maurice Ravels Rigaudon aus dessen „Tombeau de Couperin“. Da werden François Couperins „Barricades Mystérieuses“ mit Michael Nymans „Vermeer’s Wife“ konfrontiert oder Tayfuns „Dance of Two Flowers“ mit dem „Lamento di Tristano“ und Johann Sebastian Bachs „Badinerie“. Zwischendurch gibt es Gershwinsche Klavier-Preludes, Celloklänge von Gaspar Cassadó, Tarantella-Momente, Zequinha de Abreus „Tico Tico“ oder Lev Zhurbins „Budget Bulgar“

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Telefon 07940/18348, gegebenenfalls an der Abendkasse oder auch im Internet: Platzgenau buchen unter www.hohenloher-kultursommer.de.

