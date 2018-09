Vollblut-Musiker liefern unvergessliche Abende

Künzelsau.In den letzten beiden Jahren wurde auf den Wertwiesen in Künzelsau groß gefeiert: Die zweitägigen „Wert-Wies’n“ fanden mit Oktoberfestcharakter statt. Waren es 2016 noch 800 Besucher, erlebten im vergangenen Jahr über 1600 Besucher zwei Abende in bester Oktoberfeststimmung. Aufgrund der positiven Resonanz wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder stattfinden, so die Stadtverwaltung. Am Freitag, 5. Oktober und Samstag, 6. Oktober 2018 gehen die Künzelsauer Wert-Wies‘n in die dritte Runde. Dafür konnte erstmalig ein Festwirt gewonnen werden, der noch mehr Volksfeststimmung in das Festzelt zaubert. Die Stadtverwaltung Künzelsau veranstaltet erneut ein Fest mit Bierzelt und Bands, passend zum Thema „Oktoberfest“. Festauftakt ist am Freitag, 5. Oktober mit einem Fassanstich um 19 Uhr.

Direkt danach wird das Wert-Wies‘n-Festzelt zur Partymeile: Die Band „Hessentaler“ sorgt ab 20 Uhr für ausgelassene Stimmung. Die Musiker sind mit dem Fachmedienpreis „Beste Oktoberfestband“ ausgezeichnet worden. Am Samstag, 6. Oktober beginnt der Abend ab 20 Uhr mit der Oktoberfestband „Bayernmafia“. Die Vollblut-Musiker aus Bayern liefern unvergessliche Musik-Events. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018