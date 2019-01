Berlin/Schwäbisch Hall.Mehr als 1700 Aussteller aus aller Welt präsentieren sich vom 18. bis 27. Januar bei der 84. Internationalen Grünen Woche – der größten Lebensmittelmesse der Welt. In diesem Jahr können Besucher auf dem Stand der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall in der Tierhalle (Halle 25) in Berlin keine lebenden Schwäbisch-Hällischen Schweine erleben. Die Verantwortlichen der Internationalen Grünen Woche Berlin haben aufgrund einer möglichen Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest generell untersagt, Schweine auf dem Gelände auszustellen. Die Hohenloher machen aus der Not eine Tugend: Am Messestand zeigen sie auf einer großen Videowand Filmporträts von Landwirten, die Schwäbisch-Hällische Schweine züchten und mästen. Beim Blick in die Ställe und auf die Weiden bekommen die Zuschauer einen Eindruck von der Arbeit der Bauern. Auf der Internationalen Grünen Woche informieren die Hohenloher Bauern traditionell über ihre Arbeit und beantworten Besucherfragen. Von der besonderen Qualität des Fleischs können sich Persönlichkeiten aus Politik, Verbänden, Ministerien, Behörden sowie Wirtschaft überzeugen.

Beim Empfang des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft am Freitag, 18. Januar, genießen die rund 500 Gäste Köstlichkeiten vom Schwäbisch-Hällischen Schwein in Bio-Qualität. Das Motto des Buffets lautet in diesem Jahr „Vom Rüssel bis zum Schwänzle“.

Die Infokampagne „Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch g.g.A. direkt vom Bauern – EU-garantierter Genuss“ wird von der Europäischen Union gefördert.

