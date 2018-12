Vom „Winterzauber“ richtig verzaubert

Zum sechsten Mal veranstaltete die Stadt Röttingen unter dem Motto „Winterzauber“ einen Weihnachtsmarkt mit Eisbahn.

Röttingen. Auch in diesem Jahr kamen zahlreiche Besucher auf den Röttinger Marktplatz, die vor allem den facettenreichen Kunsthandwerker-Markt am ersten und zweiten Adventswochenende bestaunten. Erstmals gab es die Möglichkeit, auch selbst eine Glaskugel zu blasen. Glasbläser Tommy Kies vom Glasmuseum Wertheim hatte bei seiner filigranen Arbeit nonstop Schaulustige um sich geschart. Vor allem vielen Kindern, aber auch Erwachsenen gab er die Möglichkeit, eine eigens geblasene Erinnerung aus Glas mit nach Hause zu nehmen. Neben dem Glasbläser konnten erstmals dieses Jahr Kunsthandwerker auch in der Alten Apotheke sowie in Fernandos Werkgalerie besucht werden.

Musikbühne feiert Premiere

Das ansprechende Angebot drinnen sowie draußen in Hütten reichte von Upcycling aus Fahrradschläuchen, Kunst aus Holz mit der Motorsäge, regionalen Produkten, Naturkosmetik und Krippen aus der Steiermark, Bienenprodukten, Filz-, Holz-, Strick-, Textil-, Klöppel- und Papierarbeiten bis hin zu Kalligraphie.

Weitere Neuerungen wie Pagodenzelte mit Sitzgelegenheiten und die Musikbühne wurden freudig von den Besuchern wahrgenommen. Die Musikbühne wurde beim Eiszeit-Opening mit „Hillstream Trocht’n Rockk“ aus Bad Mitterndorf, Österreich, gebührend eingeweiht. Die Alpenrock-Band zog am Vorabend des Winterzaubers viele Neugierige an.

Tag der Jugendmusik

Am Eröffnungstag zeigten die Jugendkapellen – Jugendensemble Röttingen, Aalbachtaler Musikverein Uettingen, Zwergrebellen des Musikvereins Hohestadt, Fortissimo der Musikkapelle Rimpar, Bläserklasse der Grundschule Röttingen und die Trachtenkapelle Bieberehren – ihr Können beim „Tag der jungen Musik“. Gleichermaßen gut kamen auch die erwachsenen Kapellen – Musikkapelle Aufstetten, Spielgemeinschaft der Stadtkapelle Weikersheim mit der Musikkapelle Laudenbach, Stadtkapelle Röttingen und Stalldorfer Musikanten - am „Tag der weihnachtlichen Blasmusik“ beim Publikum an. Die traditionelle Glühweinprobe mit roten und weißen Glühweinen von Weinbau Bach, Weingut Engelhardt, Winzerfamilie Fries und Weingut Poth sowie die neu angebotene Feuerzangenbowle – direkt in der Tasse entflammt – wurden gerne genossen.

Eisbahn lockte

Kinder freuten sich über den Besuch des Nikolaus, den dritten Adventszauber des Jungen Theaters der Frankenfestspiele mit Basteln, Singen, Szenischer Lesung und vielem mehr im Original Mongolenzelt mit Bollerofen als auch beim Kindertheater in der Burghalle „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“. Trotz der schlechten Wetterverhältnisse zog es etliche Besucher wieder auf den Röttinger Marktplatz. Die Eisbahn lockte viele Kinder trotz Regens an. Und auch die Röttinger Stadtmeisterschaft hatte Glück, dass das Wetter am Abend einigermaßen hielt und der Wettstreit um den Titel im Eisstockschießen stattfinden konnte. Der Vorjahressieger „Sandflitzer“ vom TC Rot-Weiß Röttingen und Vorjahreszweiter „Die Feuersteins“ vom Weinbauverein Röttingen schieden bereits beide im Achtelfinale aus.

„Die Burgers“ (2017 Platz drei) marschierten bis ins Finale durch und erreichten einen eindeutigen Sieg gegen „ascari Allstars“, die erstmals beim Wettbewerb angetreten sind.

Die Familienmannschaft „Die Burgers“ hatte nach jahrelangem Kampf und etlichen knappen Niederlagen in Finalrunden nun endlich den Meistertitel erreicht. Platz drei erzielte die Jugendfeuerwehr (2017 Platz vier). Den Preis für das originellste Mannschaftsoutfit erhielt „ascari Allstars“. Einen Besuch auf die Eisbahn können Kinder und Erwachsene noch bis 13. Januar unternehmen. Öffnungszeiten zum Eislaufen sind täglich 14.30 bis 17 Uhr. An Weihnachten, Silvester, Neujahr und Dreikönig ist die Eisbahn geschlossen. Außerhalb der Eislaufzeiten kann die Bahn stundenweise zum Eisstockschießen gemietet werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018