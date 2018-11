Von Atmosphäre begeistert

Er war wirklich „königlich“: der erste „Königliche Adventszauber“ in Tauberrettersheim.

Tauberrettersheim. Vier Vereine haben den ersten königlichen Adventszauber gemeinsam veranstaltet und dabei große Resonanz aus der Bevölkerung erfahren. So war es nicht verwunderlich, dass der Projektleiter der vier veranstaltenden Vereine – Wein-, Obst-, und Gartenbauverein, SAC Petri Heil, Projektchor Tauberstimmen und Kindergartenverein St. Maria – Michael Götz, etwas abgekämpft, aber voller Stolz am Ende meinte: „Das war ein voller Erfolg, die Besucher sind wirklich in Scharen gekommen“. Bürgermeister Hermann Öchsner meinte in seiner Begrüßung zusammen mit Weinprinzessin „Jule I.“, dass sich in seiner attraktiven Gemeinde etwas bewege: „Hier helfen viele mit, um die Gemeinde lebens-und liebenswert zu erhalten“.

Zu dieser besonderen vorweihnachtlichen Gemeinschaftsaktion mit Charme trug aber auch der historische Judenhof bei, in dessen Mitte ein Arrangement aus Requisiten wie aus dem in der Weihnachtszeit laufenden Spielfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ die Blicke auf sich zog.

Eingerahmt vom sanierten Rathaus, rustikalen Scheunen, Garagen und Häusern mit Gewölbekellern präsentierten die 23 Stände/Buden ihre selbst erzeugten Köstlichkeiten wie Marmelade beziehungsweise Kunsthandwerk (Krippen). So gab es fast nichts von der „Stange“ und jeder Anbieter konnte zahlreiche Kunden gewinnen. Unter dem Motto „Lichter mal anders“ bot ein Hobbykünstler, der im Denkmalschutzbereich tätig ist, alte Dachziegel, auf denen er romantisch geschmiedete oder geschnitzte Kerzenhalter angebracht hatte, an.

Allein der unwiderstehliche Duft der Räucherforellen sowie des Weiß- und Rotglühweins animierte zum Verbleib. So war es nicht verwunderlich, dass an beiden Tagen bei Einbruch der Dunkelheit und Lichterglanz fast kein Durchkommen mehr war.

Zum umfangreichen Rahmenprogram gehörten neben dem Nikolaus, der ausgiebig Geschenke an die Kinder verteilte, Tanz- und Musikauftritte mit vorweihnachtlichen Klängen des örtlichen Kindergartens, der Tanzmäuse und der Jugendblaskapelle.

Am Ende meinte Michael Götz voller Stolz, der Erfolg gebühre allen, die zu diesem prächtigen Gelingen beigetragen haben, inklusive den Anliegern, die die Gebäude zur Verfügung gestellt haben.

