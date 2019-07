Von hoher handwerklicher Qualität

Hollenbach.Im Zuge der 800-Jahr-Feier von Hollenbach war allerlei geboten. Auch die Dreschhalle trug zum Fest bei. Im ganzen Gebäude fanden drei Ausstellungen statt.

Im Foyer wurden per Beamer und Leinwand aktuell erstellte Fotographien von Hollenbach gezeigt, im gesamten Veranstaltungsraum hingen historische Wandbehänge, die Elisabeth Schlecht gesammelt, aufbereitet und geschichtlich aufgearbeitet hat in großer Anzahl. Die textilen Wandteppiche zeigen verschiedene Motive, die vor allem aus der Zeit der 50er und 60er Jahre in den bürgerlichen und bäuerlichen Familien im Wohnzimmer hingen. Sie spiegeln Sehnsüchte wie Reisen nach Italien, Berglandschaften und Burgen und Schlösser wider. Sie zeigen Alltagsidylle, wie reichhaltige Ernteszenen, Waschtage und Waldarbeiten.

Sehnsucht nach heiler Welt

„Gerade in der Nachkriegszeit sehnten sich die Menschen nach der heilen Welt,“ erklärte Anke Schlecht, die Tochter der Hollenbacher Ausstellerin. Auch einige Märchen sind vertreten, wie „Hänsel und Gretel“, „Brüderchen und Schwesterchen“ und „Rotkäppchen“.

„Es kamen schon einige Besucher der Ausstellung auf mich zu und erzählten, dass sie früher auch so einen Wandbehang über dem Sofa hängen hatten“, so Anke Schlecht. Die Teppiche hatten ursprünglich die Aufgabe der Wärmedämmung, um so ein besseres Raumklima zu schaffen und sie schonten auch die Wand vor Abrieb.

Viele der Behänge wurden in einer Firma in der DDR hergestellt und über Versandhäuser in die BRD verkauft. Man erkennt heute noch die Spuren dieser Zeit auf manchen Behängen. So zeigt zum Beispiel ein Motiv eine idyllische Berglandschaft mit gemütlichen Häusern und einer stolzen Kirche als Ortsmittelpunkt. Auf dem fast identischen Wandbehang, den Elisabeth Schlecht direkt darunter gehängt hat, ebenso diese Berglandschaft, aber die Kirche fehlt darauf. So ist zu vermuten, dass der Wandteppich ohne Kirche an die DDR verkauft wurde und der andere in der BRD an eine Wohnzimmerwand zierte.

Hintergrund-Informationen

Neben den vielen Wandbehängen erfuhr man durch Infotafeln, Bücher und Artikel auch viel über den geschichtlichen Hintergrund der Motive, der Textilfirmen und der Menschen, die sie einst besaßen.

Besondere Bewohnerin

Steigt man in der Dreschhalle ein Stockwerk höher, so begegnen einem Kunstwerke in Acryl und Aquarell der besonderen Art. Begibt man sich in Hollenbach auf Spurensuche in die Vergangenheit, so trifft man unweigerlich auf eine besondere Bewohnerin – Elfriede Vogel. Die 93- jährige Hollenbächerin, die von allen nur „Dadda“ genannt wird, hat einen ganz besonderen Bezug zur Farbe.

„Es ist für uns alle ein riesen Glück, dass es zu dieser Ausstellung kam“, erklärt Walter Salzer, Kunsttherapeut, der mit Elfriede Vogel sehr eng befreundet ist.

Sie hat die Gabe, Bilder zu malen, ganz ohne Kunstunterricht und Lehrer, die eine sehr hohe handwerkliche Qualität haben. „Sie erfüllt alles, was ein Maler je erreichen möchte und zeigt Inhalte in Aquarell, welches sehr schwer zu bändigen ist.“. Elfriede Vogel, die selbst anwesend war, erzählte, dass sie zu allen ihren Bildern einen persönlichen Bezug und so manche Lebenssituation in ihren Bildern verarbeitet habe. „Aus jedem Bild spricht die absolute Nähe zu sich selbst und der geistigen Welt, die sie trägt,“ so Walter Salzer.

„Das ist mein Zuhause“

Sie hat erst mit 59 Jahren angefangen zu malen. Diese Gabe ist jetzt 40 Jahre lang gereift. Die Bilder trafen auf große Begeisterung bei den meisten Besuchern, sie hat einige ihrer Bilder auch verkauft.

Mittlerweile lebt „Dadda“ im Pflegeheim und fühlt sich mit Hollenbach aber immer tief verbunden. „Das ist mein Zuhause.“

Und so trugen so viele Hollenbächer, Reingeschmeckte, Ehemalige und sonstige helfenden Hände dazu bei, dass das ganze Dorf eine einzige erfolgreiche Veranstaltung war, ganz im Sinne von „Spurensuche in die Vergangenheit“. ms

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019