Von Prag über Hohenlohe nach Paris

Auf der Hohenloher Ebene ist die Tradition der historischen europäischen Handelstraße, die Paris mit Prag verband, bis heute spürbar. Wurden einst die Rinder für das in Frankreich sehr geschätzte „Boeuf de Hohenlohe“ hier entlang getrieben und „Haller Salz“ weit über die deutschen Landesgrenzen verteilt, sind es heute die Produkte der Schwäbisch-Hällischen Erzeugergemeinschaft, die Wurst und Fleisch des fast ausgestorbenen Schweins in ganz Süddeutschland beliefern. Dabei beruft sich Gründer Rudolf Bühler auf den Stolz der Hohenloher Bauern, die bis heute Agrarkonzernen die Stirn bieten. Den Südwesten durchziehen besonders viele Ferienstraßen mit beeindruckenden Landschaften und entlang vieler Sehenswürdigkeiten. Manche davon sind traditionsreiche Strecken, die schon in den 50iger Jahren die Touristen anzogen – andere sind erst in jüngerer Zeit entstanden. Die Filme gehen auf Spurensuche und treffen Menschen, die an der Straße leben, arbeiten oder sie durchfahren. Historische Filmaufnahmen erzählen davon, wie es früher dort aussah. So entstehen moderne Roadmovies mit nostalgischen Rückblicken. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018