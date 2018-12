Von Stetten bei „Hart aber fair“

Hohenlohekreis.Die CDU-Parteitagsdelegierten entscheiden in dieser Woche auf dem Bundesparteitag in Hamburg über die oder den neuen Parteivorsitzenden. Zu diesem Thema beginnt die ARD am heutigen Montag ihren Fernsehabend um 20.15 Uhr mit der Reportage „Der Machtkampf – wer folgt auf Merkel?“. Ab 21 Uhr wird das Thema mit politischen Gästen bei „hart aber fair“ unter der Moderation von Frank Plasberg diskutiert. Die Gäste: Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender) Kristina Dunz (Parlamentsbüros der Rheinischen Post) Michael Spreng (Journalist und Politikberater) Christian von Stetten (CDU, Mittelstandspolitischer Sprecher der Unionsfraktion aus Künzelsau) und Klaus Wowereit (SPD – von 2001 bis 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin).

