Vor 125 Jahren erbaut

Anzeige

Zaisenhausen.Lourdesgrotten gibt es viele. Manche aber verdanken ihren Ursprung einer besonderen Geschichte. So wurde in Zaisenhausen vor 125 Jahren nach einer überstandenen Trockenheitsphase im Ettetal an der einzigen Stelle des Ortes, an der die ganze Zeit über Quellwasser vorhanden war, eine Lourdesgrotte gebaut. Mitinitiiert vom damaligen Gemeindelehrer Vögele entstand eine Anlage, die aufgrund ihrer Größe immer wieder als größte Lourdesgrotte Süddeutschlands bezeichnet wird.

Am Sonntag, 1. Juli, wird der 125. Geburtstag dieser Lourdesgrotte in Zaisenhausen gefeiert. Beginnen wird der Tag um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend gibt es ein Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen. Um 14.30 Uhr gestaltet der Männerchor Jagsttal ein Marienliedersingen in der Gotte mit. Aber natürlich werden auch die Besucher kräftig viele beliebte Marienlieder mitsingen können. Die Gemeinde Zaisenhausen ist auf viele Gäste vorbereitet, die Feuerwehr wird das Parken am Vormittag mit organisieren.