Vor dem ganz großen Publikum begeistert

Doch all dies tat der Begeisterung keinen Abbruch. Da machten sich die zahllosen Probestunden, auch an Wochenenden, von den sechs Musikern an den Trommeln oder den Tänzern bezahlt. Laut Thomas Kürschner gibt es in dem Stück keine Hauptrolle, wir sind eine demokratische Gruppe und da haben alle eine wichtige Funktion, Rolle und Aufgabe. Mit die umfangreichsten Auftritte in den knapp 120 Minuten hatten aber Luca Zink, Lukas Pesenti, Lara Schwallach, Yan Ho Kürschner oder Sophia Ball mit den von Elisabeth Walz und Edith Wolff über ein Dutzend einstudierten Liedern. Unterstützt wurde sie dabei von der neu geschaffenen Musical-Band.

Da gab es am Ende der Show nicht nur Applaus von der Schulleiterin Christiane Ballas-Mahler, sondern auch von einem begeisterten Publikum.

Hervorragend zu ihren unterschiedlichsten Szenen mit hungrigen Krokodilen, stolzen Löwen, hinterlistige Hyänen oder grazilen Zebras aus Afrika passten neben den sommerlichen Röttinger Wetter auch die meist selbst gefertigten Kostüme. Wichtige professionelle Hilfe gab es laut Thomas Kürschner bei der Choreografie durch das Junge Theater Röttingen. brun

