Vor historischer Kulisse

Rothenburg.Das Rothenburger Weindorf feiert zehnjähriges Bestehen – in diesem Jahr findet es vom 15. bis 19. August statt. Entspannt geht es am Grünen Markt und am Kirchplatz zu. Hier reichen Rothenburgs Gastronomen regionale Spezialitäten zu Frankenweinen aus Ulsenheim, Erlenbach, Volkach, Markelsheim und Sommerhausen. Zu den teilnehmenden Gastronomen gehört mit dem Weingut Glocke auch Rothenburgs traditioneller Winzer, der auf seine eigenen Weine setzt. Die Qualität des Weindorfs wurde 2016 durch die Zertifizierung im Rahmen von „Franken - Wein.Schöner.Land!“ gewürdigt.