Vor Neunjähriger entblößt

Künzelsau.Schon kurz nach der Tat eines Exhibitionisten konnte die Künzelsauer Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 18.45 Uhr sprach ein zunächst Unbekannter in der Künzelsauer Hauptstraße eine Neunjährige an und zeigte dem Kind sein entblößtes Geschlechtsteil. Das Mädchen lief nach Hause und erzählte alles dem Vater, der die Polizei alarmierte. Die Polizei erhielt eine gute Beschreibung des Täters, dass ein einschlägig Polizeibekannter in den Fokus rückte. Kurz darauf konnte ein 39-jähriger Verdächtiger festgenommen werden. Der Mann wurde in eine Vollzugsanstalt eingeliefert. pol