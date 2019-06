Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Niedernhall.Noch knapp drei Monate sind es bis zum ebm-papst Marathon am 7. und 8. September.

Die Anmeldezeit läuft, die Organisation geht in die heiße Phase und auch die Teilnehmer der Laufgruppe „0-10-21“ fiebern dem Wochenende gespannt entgegen. Noch bis zum 30. Juni kann man sich seinen Startplatz in einer der elf Disziplinen zum Frühbucherpreis sichern. Danach gilt bis einschließlich 4. September der Spätbucherpreis. Nachmeldungen sind am Veranstaltungswochenende bis maximal eine Stunde vor Start der gewünschten Disziplin gegen Aufpreis vor Ort möglich.

„Wir wollen beim ebm-papst Marathon sowohl Sportlern als auch Zuschauern einiges bieten. Daher gibt es auch für Kinder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Veranstaltung soll ein Fest für die ganze Familie sein“, sagt Corinna Zürn, die die Veranstaltung mitorganisiert. „Die Stimmung ist immer besonders und trotz der Größe bleibt die Veranstaltung familiär – das macht den Reiz aus.“

Die vom Organisationsteam initiierte Laufgruppe „0-10-21“ findet auch im dritten Jahr wieder großen Anklang. Die zwei Gruppen trainieren in Niedernhall und Mulfingen mit jeweils rund 50 Teilnehmern. Die Hälfte sind Mitarbeiter von ebm-papst. Ziel des Trainings ist die Teilnahme am 8. September beim Zehn-Kilometer-Lauf oder dem Halbmarathon.

Die Leitung der Gruppe hat wieder Ralf Stehle übernommen, Referent für Betriebliches Gesundheitsmanagement bei ebm-papst: „Wir wollen Anfänger und Interessierte für das Laufen begeistern, mit dem Ziel im September in Niedernhall beim epm-papst Marathon zu starten. Nach einem Laktattest wurden die Teilnehmer in fünf Leistungsgruppen eingeteilt um die Trainingsbelastung für jeden Teilnehmer möglichst optimal zu steuern. Wir absolvieren einmal in der Woche ein gemeinsames Training, die weiteren Einheiten erfolgen in Eigenverantwortung nach Plan.“ ebm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019