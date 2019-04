Vorstandsriege im Amt bestätigt

Baldersheim.Der Baldersheimer Förderverein für das Schwimmbad hat sich zum Ziel gesetzt, den Betrieb des dortigen Familien-Freibades zu unterstützen. Einen Zuschuss von 2500 Euro für die laufenden Betriebskosten hat Vorsitzender Michael Neckermann der Stadt Aub zugesagt. Bürgermeister Robert Melber nahm den Zuschuss gerne entgegen und würdigte das Engagement des Fördervereins.

Genau 111 Mitglieder hatte der Förderverein zum Ende seiner Jahreshauptversammlung. Zwei davon waren während der Veranstaltung spontan beigetreten. Überhaupt sei das vergangene Jahr richtig gut verlaufen, so der Vereinsvorsitzende. Nachdem es zunächst Probleme gab, einen Bademeister und einen Kioskbetreiber zu finden – der mühsam gefundene Bademeister wechselte kurzfristig nach Ochsenfurt – konnte ebenso kurzfristig ein Ersatz gefunden werden. Ausdrücklich bedankte sich Neckermann bei der Familie Weiß, die den Kiosk führte. Als sehr rentabel bezeichnete Neckermann den Betrieb der Fotovoltaikanlage, die auf dem Gebäude des Schwimmbades installiert wurde. Rund 34 000 Kilowattstunden Strom konnten damit produziert werden, die Hälfte davon wurde im Betrieb des Schwimmbades selbst verbraucht, beispielsweise beim Betrieb der Wärmepumpe, mit der das Badewasser temperiert wird. Die andere Hälfte des produzierten Stromes wurde verkauft.

Mit dem Zuschuss, den der Verein an die Stadt Aub gibt, soll der Betrieb der Wärmepumpe mitfinanziert werden.

Schriftführerin Sabine Hoos bedankte sich bei der Auber Wasserwacht, die in der vergangenen Saison wieder Aufsichtsdienste übernommen hatte. Kassierin Nicole Stegmaier berichtete von einer guten Kassenlage des Vereins.

Bürgermeister Robert Melber lobte den Verein, ohne dessen Engagement es die Wärmepumpe und die Badewassertemperierung nicht geben würde. Die Positionen des Bademeisters und des Kioskbetreibers sind für die kommende Saison noch immer vakant.

Das Problem sei, dass ein Bademeister das silberne Abzeichen als Rettungsschwimmer haben müsse. Für ein kleines Landschwimmbad wie in Baldersheim hielt Melber diese Vorgabe für übertrieben. Mit einem Wasserbecken von 25 Metern auf zehn Metern und einer maximalen Wassertiefe von 1,8 Metern sei ein solches Wasserbecken nicht mit einem Badesee vergleichbar. Die Stelle des Bademeisters werde von der Stadt erneut ausgeschrieben. Dieser soll künftig als Mitarbeiter des Bauhofes angestellt werden und somit auch beschäftigt werden können, wenn das Wetter keinen Badebetrieb zulässt.

Der Betreiber des Kioskes müsse keine Pacht zahlen, habe nur die Aufgabe, die Eintrittskarten zu kontrollieren und könne den Kiosk auf eigene Rechnung bewirtschaften.

Dass es in Gelchsheim ein weiteres Schwimmbad gebe, sei gut für Baldersheim, weil sich der Andrang der Badegäste so verteile. So kommen viele Besucher von auswärts, vor allem Familien mit Kindern, weil die Anlage nicht so überlaufen sei. Bei der Neuwahl wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. So ist Michael Neckermann nach wie vor erster, Klaus Saliger zweiter Vorsitzender. Schriftführerin bleibt Sabine Hoos, die Kasse führt weiterhin Nicole Stegmaier. Richard Stock bleibt Beisitzer, Kassenprüfer sind nach wie vor Franz Mark und Helmut Kleinschroth.

Selbst der „Greenkeeper“ bleibt der selbe. Lorenz Igers wird auch im kommenden Jahr den Rasen pflegen.

Der Förderverein bezuschusst aber nicht nur den Badebetrieb sondern wird auch seinerseits unterstützt. Karl Nestmeier jr. überreichte für die Landjugend Baldersheim einen symbolischen Scheck von 750 Euro aus dem Erlös ihrer letztjährigen Poolparty im Schwimmbad. ag

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019