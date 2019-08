Vortrag und Führung

Crailsheim.Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet am Sonntag, 1. September, statt.

Wieder beteiligen sich Einrichtungen aus rund 30 Ländern an diesem Tag, der es sich zur Aufgabe macht, die Beiträge des Judentums zur Kultur Europas in Vergangenheit und Gegenwart aufzuzeigen. Wie schon in den vergangenen Jahren beteiligt sich auch die Stadt Crailsheim. Es gibt zwei Führungen und in diesem Jahr auch ein Konzert.

Am Vormittag findet ein Rundgang über den letzten authentischen Ort jüdischen Lebens in Crailsheim statt, den Jüdischen Friedhof in der Beuerlbacher Straße. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Jüdischen Friedhof.

Die jahrhundertlange wechselvolle Geschichte der Crailsheimer jüdischen Gemeinde ist am Nachmittag Thema des Rundgangs „Spuren jüdischen Lebens“. Die Führung startet um 14 Uhr am Marktplatz.

Am Ende des Tages gibt es in diesem Jahr ein Highlight: Um 19 Uhr veranstaltet die Kirchberger Gruppe „Alakart“ ein Konzert in der frisch renovierten und neu möblierten Gottesackerkirche. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019