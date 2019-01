Wachstum über Durchschnitt

Schwäbisch Hall.Bei der Entwicklung von Wohnraum spielt Schwäbisch Hall landesweit ganz vorne mit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA), die im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen (ARGE) den Wohnraumbestand, Herausforderungen und Potenziale in ganz Baden-Württemberg aufdecken sollte. Hintergrund ist der ungebrochen hohe Bedarf an Wohnraum.

Ein Städteranking laut Pressemitteilung des Stadt spiegelt wider, welche Kommunen in Baden-Württemberg in den letzten Jahren besonders fleißig darin waren, neuen Wohnraum zu schaffen bzw. neue Baugebiete auszuweisen. Schwäbisch Hall führt die Kommunen unter 50.000 Einwohnern mit 84 von 100 erreichten Punkten auf Platz 1 an. Im landesweiten Ranking aller Städte und Gemeinden liegt Schwäbisch Hall auf dem neunten Platz der Top Ten der wohnpolitisch aktivsten Städte. Besonders positiv wurden die Entwicklung des Wohnbestandes in den letzten Jahren, die Anzahl der gebauten Häuser, die Bevölkerungsentwicklung, deren Entwicklungsprognose sowie der hohe Anteil privater „Häuslebauer“ hervorgehoben.

Bezahlbare Bauten

„Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist ein Thema, das die Menschen und uns als Kommune sehr stark umtreibt“, sagt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Um den Bürgern einen attraktiven Wohnort zu bieten, brauche es Wohnungen, die man sich auch leisten könne.

Da Schwäbisch Hall überdurchschnittlich wachse, müsse man mit neuen Wohnungen und Baugrundstücken diesen Prozess auch weiterhin nachhaltig unterstützen.

„Dass sich unsere Wohnraumstrategie in der Studie so positiv niederschlägt, freut uns als Stadtverwaltung sehr. Ich sehe dies als Beleg und Ansporn zugleich, dass wir auf einem guten Weg sind“, so OB Pelgrim.

Die Stadtverwaltung nutzt als wohnpolitische Instrumente neben der Erschließung und Vermarktung von Wohnbaugebieten über die Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (HGE) auch die Aktivierung von zentrumsnahen Arealen sowie den Neubau, Ankauf und die Vermietung von Wohnraum über die städtische Tochter Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall (GWG) sowie die Hospitalstiftung.

Insgesamt wurden die Datensätze von 526 Kommunen ausgewertet und in vier Größenklassen miteinander verglichen. Ziel der Studie war es, auch kleinere Kommunen ab 5000 Einwohnern in den Fokus zu nehmen. Grundlage der Untersuchungen bilden eine umfangreiche Datenanalyse, eine repräsentative Befragung der Städte und Gemeinden im Land sowie Experteninterviews.

