Wahre Schätze entdecken

Blaufelden.Unter dem Motto „(D)ein wunderreiches Leben“ finden vom 3. bis 5. März in Blaufelden in der Mehrzweckhalle die AJC-Kindertage statt. Von Sonntag bis Dienstag erleben Kinder hier ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Theaterszenen und Aktion.

Roby, das Clownmädchen, wird von allen bejubelt, doch nicht immer ist ihr nach Spaß zumute. Manchmal ist sie traurig, manchmal auch allein. Gut, dass sie das geheimnisvolle Buch hat, in dem es viele Schätze zu entdecken gibt.

Um welche Schätze es sich hierbei handelt, das erfahren die 6- bis 13-Jährigen bei den Kindertagen der Aktiven Jungen Christen (AJC) in den Faschingsferien in Blaufelden. Die Theaterszenen mit Roby werden umrahmt von Liedern, lustigen Einlagen, altersgerechten Andachten und biblischen Impulsen. „Manege frei“ heißt es in diesem Jahr in der Mehrzweckhalle und die über 50 Mitarbeiter haben ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.

Am Sonntag findet ab 14 Uhr ein Familiennachmittag statt, bei dem auch die Eltern bei Spiel, Spaß, Kaffee und Kuchen einen Einblick in das Thema der Kindertage bekommen. Während am Montag die Veranstaltung um 13.30 Uhr beginnt, startet sie am Dienstag bereits um 10 Uhr und wird um Workshops und ein Dorfspiel ergänzt. An beiden Tagen endet das Programm jeweils um 16.30 Uhr. Vier kostenlose Buslinien bringen am Montag und Dienstag die Kinder nach Blaufelden. ajc

