Wald- und Wurststücke

Langenburg.Die zweite Ausstellung des Hohenloher Kunstvereins der Saison 2019 im Langenburger Hofrathaushaus zeigt „Waldstücke Wurststücke“ von Andreas Grunert und Tim Hendel.

Andreas Grunert, 1947 in Chemnitz geboren, studierte von 1969 bis 1975 Malerei an den Akademien der Bildenden Künste in Stuttgart bei Peter Grau und in Wien bei Max Weiler, von 1970 bis 1975 Kunstgeschichte an den Universitäten in Stuttgart und Wien.

Ausgezeichnet

Er erhielt 1986 den Villa Romana Preis Florenz und 2015 den Erich-Heckel-Preis des Künstlerbundes Baden-Württemberg. Zwischen 2000 und 2001 war er Gastprofessor an der Hochschule Bremen, und 2009/2010 Vertretungsprofessor an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Andreas Grunert lebt und arbeitet in Beuren bei Hechingen. Tim Hendel, Stuttgarter Jahrgang 1984, studierte nach einem Praktikum in der Kunstgießerei Stromsky Plochingen von 2005 bis 2006 Bildende Kunst an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und von 2006 bis 2013 an der Villa Arson École Supérieure d’Art Nizza. Die Ausstellung ist bis 30. Juni zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019