Wandertag diesmal mit Marathon

Schrozberg.Die Hohenloher Wandergermanen veranstalten am 23. und 24. März ihre 40. Internationalen Volkswandertagen. Auf liebevoll ausgesuchten Strecken in und um Schrozberg gibt es die Gelegenheit, den noch jungen Frühling begrüßen. Zusätzlich zu den Wanderstrecken mit fünf, elf oder 20 Kilometern wird es einen einmaligen Marathon am Samstag, 23. März, geben, welcher schnellstmöglich oder doch ganz gemütlich abgelaufen werden kann und von 7 bis 10 Uhr stattfindet. Die Wander- und Marathonstrecke führen durch das Schrozberger Gemeindegebiet. Speziell für die „kleinen Wanderer“ hat die Jugendgruppe der HWG verschiedene Aufgaben und Fragen auf den Wegen vorbereitet, für welche jeder Teilnehmer im Ziel am Jugendstand eine kleine Belohnung bekommt. Die Stadthalle ist sowohl Start- als auch Zielpunkt.

