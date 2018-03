Wanderwegenetz macht sehr viel Arbeit

Anzeige

Hohenlohe.Gleich zwei Mitarbeiterseminare hat der Burgberg-Tauber-Gau zum Beginn der Wandersaison angeboten. Die Wanderwarte trafen sich in Rot am See zum Austausch über das Wanderprogramm im Gau, die Wegwarte in Langenburg.

„Mitarbeiter schulen und die Ortsgruppen auf ein spannendes Jahr einstimmen“, so formulierte Gau-Wanderwart Helmut Müller die Zielsetzung der Wanderwartetagung. Dies betrifft zum Beispiel den Umgang mit der völlig neu konzipierten Wanderkarte 1:25 000, die die bisher benutzte Wanderkarte 1:35 000 ablöst. Damit entspricht der Albverein dem Wunsch vieler Wanderer, wieder eine detailgetreue Kartengrundlage nutzen zu können, die bis 2022 flächendeckend für ganz Baden-Württemberg verfügbar sein wird.

Rückblickend auf 2017 stellte Müller fest, dass die Veranstaltungen durchweg große Resonanz gefunden haben. Besonders gelte dies für die Sonnwendfeier, die die Ortsgruppe Rot am See ausrichtete. „Wir hoffen, dass wir auch 2018 wieder den Nerv unserer Mitglieder treffen“.