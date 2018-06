Was denkt die schweigende Mehrheit?

Anzeige

Die Satteldorfer sind am Sonntag dazu aufgerufen, sich zum geplanten Steinbruch in Bölgental zu positionieren. Die Firma Schön und Hippelein verspricht einen „umweltfreundlichen Steinbruch“.

Satteldorf. Rund 4400 Wahlberechtigte in der Gemeinde Satteldorf können übermorgen darüber entscheiden, ob der von der Bürgerinitiative „Steinbruch Bölgental – Nein Danke!“ initiierte Bürgerentscheid Erfolg hat. Das ist dann der Fall, wenn eine Mehrheit der sich an der Abstimmung Beteiligenden mit „Ja“ stimmt, und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht – also mindestens 900 Stimmen.

Für die Bürgerinitiative steht fest, dass ein „Ja“ zu der Frage, ob die Gemeinde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen muss, um die Fläche bei Bölgental von einem Steinbruch freizuhalten, „derzeit das einzige wirksame Mittel“ ist, um für die Bevölkerung eine „erträgliche Lösung“ zu erzielen. Am Sonntag stellt sich also in der schuldenfreien und „stein“reichen Crailsheimer Nachbargemeinde die Frage, wie die sogenannte schweigende Mehrheit über den Sachverhalt denkt. Und ob sie bereit ist, diese Meinung per Beteiligung am Bürgerentscheid zu bekunden.