Was tun bei Leerständen?

Öhringen.Das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises organisiert am Donnerstag, 29. November, um 14 Uhr eine Veranstaltung zum Thema Leerstände von landwirtschaftlichen Betrieben in der Landwirtschaftlichen Fachschule Öhringen, Hindenburgstraße 60. Unter anderem geht es um folgende Fragen: Was genau kann man tun mit ehemaligen Hofstellen und Leerständen? Welche steuerlichen und rechtlichen Aspekte gilt es zu beachten?

Die Referenten zeigen Möglichkeiten auf, den (ehemaligen) landwirtschaftlichen Betrieb sinnvoll und nutzbringend weiter zu verwenden. Zudem werden Alternativen für die Nutzung von Leerständen erörtert.

Steuerberater Berndt Eckert erläutert, welche steuerlichen Aspekte bei der Hofaufgabe zu beachten sind. Gerald Bär, Amtsleiter des Vermessungsamtes des Hohenlohekreises, stellt die technische Umsetzung des Leerstandskatasters im Geoportal Hokis vor. Wie eine Dorfflurneuordnung die Attraktivität des Wohnens im Ort erhöhen kann, zeigt Friedrich Küßner, Amtsleiter des Flurneuordnungsamtes. Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes ergänzen den Vortrag entsprechend mit der Vorstellung verschiedener Umsetzungsansätze und Beispiele aus der Praxis, Fördermöglichkeiten sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt das Landwirtschaftsamt unter Telefon 07940/18-601. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018