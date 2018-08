Wasserentnahme verboten

Schwäbisch Hall.Die Entnahme von Wasser aus sämtlichen oberirdischen Gewässern ohne wasserrechtliche Erlaubnis im gesamten Landkreis Schwäbisch Hall ist ab sofort verboten. Dies gilt auch für geringe Mengen wie etwa zum Baden und Tränken sowie in geringen Mengen für die Landwirt- und Forstwirtschaft und den Gartenbau. Die untere Wasserbehörde des Landratsamtes Schwäbisch Hall hat sich dazu mit dem Hohenlohekreis und dem Landkreis Heilbronn abgesprochen. Wasserentnahmen können in Niedrigwassersituationen negative Einflüsse auf das Ökosystem des Gewässers haben und das Erreichen eines guten ökologischen Zustands oberirdischer Gewässer gefährden. Im Landkreis Schwäbisch Hall sind ebenso wie in den Nachbarkreisen die Abflüsse in den Gewässern fast alle unter den Mittelwert niedrigster jährlicher Abflüsse (MNQ) bereits gefallen. Die anhaltende Hitze, niedrige Grundwasserstände und fehlende Niederschläge verursachen neben den anhaltend niedrigen Wasserständen erhöhte Wassertemperaturen und niedrige Sauerstoffwerte. Die Verfügung gilt zunächst bis 15. September. Weitere Informationen gibt es unter www.lrasha.de/de/aktuelles/. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018