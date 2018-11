Weihnachts-CD wird vorgestellt

Schrozberg.„Endlich Weihnachtszeit“ – schon der erste Titel auf der neuen Benefiz-CD des Projektchors Harald Beibl ist Programm. „Fröhliche Weihnachten 9“, so heißt das neue Werk der Truppe um Chor- und Musikschulleiter Harald Beibl. Am Samstag, 24. November um 19 Uhr (Eintritt frei) wird der aktuelle Tonträger im Kultursaal im Schrozberger Schloss vom Projektchor „live“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Monatelang hat der Chor die Lieder eingeübt und im Tonstudio eingesungen, Mal knackig und peppig, mal einfühlsam und verträumt.

Die neue CD gibt es bei den öffentlichen Auftritten des Chors und in vielen Geschäften in der Region. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der CDs wird die Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in der Uni-Kinderklinik Tübingen weitergegeben.

Ab dem 30. November ist der Projektchor während seiner Weihnachts-Tournee zu Gast auf vielen Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen und absolviert dabei mehr als 20 Auftritte. Der Projektchor und die Azubis und Studenten von Tec Alliance in Weikersheim haben am 10. November bei Manz Backtechnik in Creglingen-Münster, die die Zutaten gestiftet hat, über 700 Engel gebacken. Diese Engel werden bei allen Auftritten verkauft. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018