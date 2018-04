Weißes Gold aus Schrozberg ist begehrt

Anzeige

Schrozberg.Gemessen an dem Sprichwort, wonach die Liebe durch den Magen geht, hat Schrozberg jede Menge Verehrer in ganz Deutschland: In der Stadt residiert die anno 1900 gegründete Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken, die vor allem mit ihren Bio-Produkten einen überaus erfolgreichen Kurs auf dem Strom des weißen Goldes steuert und sich mittlerweile mit dem Titel „Weltweit größte Demeter-Molkerei“ schmücken kann. Mit eindrucksvollen Zahlen wartete Geschäftsführer Friedemann Vogt auch bei der jüngsten Generalversammlung auf.

Auf der Bioschiene

Die Schrozberger Molkerei fährt schon seit 44 Jahren auf der Bio-Schiene und wird „ihrer Pionier-Rolle auch heute noch gerecht“, wie die Schrozberger Bürgermeisterin Jacqueline Förderer die Bilanz für das Jahr 2017 kommentierte. In der Tat erschließt sich die Genossenschaft immer wieder Nischen in der Nische – etwa mit Eiscreme, die nicht nur Sterne-Köche bei einem Test der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ in Verzückung geraten ließ.

101 konventionell wirtschaftende Höfe und 95 Demeter-Betriebe liefern den Rohstoff, aus dem die Verbraucher-Träume sind: Insgesamt verarbeitete die Molkerei im Jahr 2017 rund 56,9 Millionen Kilogramm Milch – aus konventionellen Quellen flossen zwar 1,7 Prozent weniger in die Schrozberger Tanks, die Demeter-Höfe verzeichneten aber ein Plus von 6,7 Prozent und haben damit einen Anteil von rund 40 Prozent an der gesamten Milchmenge.